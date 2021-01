Osimhen (Naples) positif au Covid-19 à son retour de l'étranger

(Belga) L'attaquant nigérian Victor Osimhen a été testé positif au Covid-19, a annoncé vendredi son club, Naples. Le joueur est asymptomatique.

Osimhen, 22 ans, a subi un test positif jeudi à son retour de l'étranger et n'a pas rencontré les autres membres du noyau, a précisé son club. Recruté de Lille durant l'été, Osimhen, ancien joueur de Charleroi, compte 8 présences et 2 buts, toutes compétitions confondues, sous le maillot napolitain. Il n'a plus joué avec son club depuis le 8 novembre en raison d'une blessure à l'épaule contractée avec son équipe nationale. Naples jouera son prochain match de championnat dimanche à Cagliari. (Belga)