Il cartonne avec l'Atlético: Yannick Carrasco est "l'une des révélations de l'année", selon la presse madrilène

En se distinguant une fois de plus mercredi contre Getafe par un assist à Luis Suarez, le Belge Yannick Carrasco marque de plus en plus les esprits en Espagne. Le quotidien madrilène AS fait les louanges du Diable Rouge dans ses colonnes.

Le journal le surnomme le "roi mage" (rey mago) pour les cadeaux de fin d'année qu'il distribue. Et pour cause, après plusieurs saisons exilé en Chine, le joueur offensif voit son retour chez les Colchoneros teinté de succès. Ils concluent l'année avec de belles statistiques, note le quotidien. Il a offert 5 buts lors des 5 dernières rencontres de l'Atlético qui caracole en tête de la Liga devant le voisin du Real Madrid.

Un passeur à la hauteur de la grande tâche de distiller les meilleures offrandes à son attaquant Luis Suarez. Avec une montée en puissance en ce début de saison et mois de décembre accompli, pas de doute selon AS : "Le sprint final de Carrasco le confirme comme un des grandes révélations de la Liga en 2020". Rien que ça...

COVID-19 en Belgique : où en est l'épidémie ce vendredi 1er janvier?