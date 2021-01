Mercato: Lionel Messi peut officiellement négocier avec un autre club

Voilà Lionel Messi libre de s'engager où il veut: à six mois de sa fin de contrat à Barcelone, le sextuple Ballon d'Or peut négocier avec d'autres clubs à compter de ce vendredi en vue d'un départ l'été prochain. Quel avenir pour l'Argentin ?

Alors que le mercato d'hiver s'ouvre ce week-end en Europe et lundi en Espagne, les prochaines semaines s'annoncent déterminantes pour le Barça et pour l'avenir de la superstar argentine (33 ans), qui souhaitait déjà s'en aller l'été dernier et que les règlements de la Fifa autorisent dès à présent à entamer des discussions avec un autre club en vue d'un départ au 1er juillet.

Le club catalan élira son nouveau président le 24 janvier, et la ligne de conduite de la nouvelle direction sera cruciale pour convaincre Messi de rester à Barcelone.

Lassé par une direction instable, un club en crise perpétuelle depuis plus d'un an, une succession d'entraîneurs (trois en l'espace d'un an) et des résultats décevants, comme l'humiliation historique subie en août dernier contre le Bayern Munich en Ligue des champions (8-2), Messi a souhaité quitter le club fin août.

Mais il est finalement resté, contraint par son contrat et par le président Josep Maria Bartomeu, qui a depuis démissionné. "Leo" n'a encore "rien décidé". Mais celui qui avait quitté sa ville de Rosario (Argentine) à 13 ans, en 2000, pour rallier la "Masia", le centre de formation barcelonais, a confié dimanche dernier sur la chaîne de télévision Sexta que "le club va très mal et il sera compliqué de le ramener au niveau auquel il était".

Les possibilités sont peu nombreuses tant Lionel Messi est cher. Si son transfert pourrait ne rien coûter, son salaire serait une charge considérable pour n'importe quel club. En Europe, le PSG et Manchester City sont toujours cités. Reste aussi l'option des États-Unis, également évoquée par le jour. Cela pourrait prendre un peu de temps à se décanter.

