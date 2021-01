"Meilleur championnat du monde...": José Mourinho furieux du report d'un match

Mercredi, les Spurs de Tottenham étaient supposés affronter Fulham. Un match finalement reporté en raison du nombre de cas de covid-19 détectés ces derniers jours. Une annonce qui énerve grandement José Mourinho.

José Mourinho n'est pas content. Le tacticien portugais de Tottenham ne digère pas le report du match prévu mercredi dernier face à Fulham. Un match annulé à seulement quelques heures du coup d'envoi, ce qui énerve grandement Mourinho. Il l'avait déjà fait savoir sur les réseaux sociaux, en postant une vidéo dans laquelle on aperçoit le groupe attendre le verdict. "Match à 18 heures, on ne sait toujours pas si on joue. Meilleur champion du monde...", avait alors écrit le Special One.

Hier, en conférence de presse, il a fustigé les organisateurs de la compétition. "Quand j'entraînais les U13 et les U15 au Portugal, il y a 30 ans, parfois, le dimanche matin, on arrivait sur place et l'adversaire ou l'arbitre n'était pas là. Le match était reporté. C'était très frustrant pour les jeunes qui avaient envie de jouer. Et c'est à peu près ce qui nous est arrivé mercredi. À peu de choses près, on arrivait au stade pour découvrir qu'on ne joue pas", a expliqué le Portugais. "Je trouve que ce n'est pas professionnel, mais c'est comme ça... On se préparait pour ce match qu'on n'a pas joué et c'est bien sûr très dérangeant dans une semaine de travail", a-t-il terminé.

Une petite pique comme le Special One les aime !

