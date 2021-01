Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les dates du mercto

Allemagne : du 2 janvier au 1er février

Angleterre : du 2 janvier au 1er février

France : du 2 janvier au 1er février

Espagne : du 4 janvier au 1er février

Italie : du 4 janvier au 1er février

Pays-Bas : du 4 janvier au 1er février

Portugal : du 5 janvier au 4 février

LES DIABLES ROUGES

Divock Origi pourrait bien quitter Liverpool cet hiver, sans réelle surprise. Le Diable Rouge, souvent cité en Italie ou en Angleterre, aurait aussi un courtisan en Allemagne. Selon le Bild, Origi pourrait être prêté avec option d'achat à Francfort, qui vient de perdre Bas Dost, parti pour Bruges.

Indice de crédibilité: 4/5, probable. Son départ est quasiment inéluctable. Francfort serait une belle opportunité, même si l'on sait qu'Origi apprécie beaucoup l'Angleterre. Leeds semble être prioritaire, mais si cela ne se fait pas, le voir à Francfort est une vraie possibilité.

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

Mauricio Pochettino va être officialisé ce samedi au PSG. L'entraîneur va s'engager ce samedi, lui qui est arrivé à Paris vendredi. Selon la presse française, il va débarquer avec ses deux adjoints habituels et son fils, qui devrait faire partie de la nouvelle structure technique du club.

Kylian Mbappé pourrait finalement filer à Liverpool. Selon le journal L'Équipe, le club anglais veut tenter une offensive et compte pour cela sur son partenariat avec Nike, déjà sous contrat avec le Français. Mais aucune offre n'a encore été formulée. Le Real Madrid est aussi sur le coup.

Indice de crédibilité: 2,5/5, peu probable. Kylian Mbappé n'a jamais caché son rêve de jouer au Real Madrid. Difficile d'imaginer une autre destination dans le futur. Liverpool n'a, qui plus est, pas les mêmes moyens financiers à disposition.

Le Real Madrid pourrait enrôler David Alaba. Selon Marca, un contrat de 4 ans avec un salaire de 10 millions d'euros est sur la table de l'Allemand, qui arrive en fin de contrat en juin au Bayern Münich. AS affirme de son côté que son arrivée dépendra de la prolongation ou non de Sergio Ramos, lui aussi en fin de contrat dans six mois. Manchester City, Chelsea, le PSG ou le Barça sont aussi intéressés par le défenseur, en froid avec sa direction.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Le Real Madrid apprécie ce joueur et est très doué pour jouer sur l'expiration des contrats pour obtenir ce qu'il souhaite. Alaba serait évidemment intéressé. En attrait, le Real Madrid reste difficile à concurrencer.

Le club espagnol serait aussi sur les rangs pour attirer Nuno Mendes, qui évolue au Sporting. Le jeune joueur de 18 ans a une clause libératoire de 25 millions d'euros et est considéré comme le successeur de Marcelo.

Manchester City rêverait d'un transfert d'Harry Kane. L'attaquant de Tottenham est perçu là-bas comme un parfait suppléant à Sergio Aguero, dont le contrat arrive à expiration. Selon The Independent, les Citizens sont prêts à proposer 100 millions d'euros pour le recruter, cet hiver ou l'été prochain.

Indice de crédibilité: 2/5, peu probable. Tottenham ne serait pas chaud de laisser filer un de ses meilleurs éléments à la concurrence, plus encore quand on connaît la rivalité entre Mourinho et Guardiola. Kane non plus ne serait pas très inspiré par un tel transfert. Difficile à concevoir, d'autant que Kane a un contrat jusqu'en 2024 et n'est donc pas facile à libérer.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

L'OGC Nice se verrait bien récupérer un champion du monde. Le club français serait intéressé par Samuel Umtiti, en difficulté du côté de Barcelone. Selon L'Equipe, la priorité niçoise est de recruter en défense centrale, avec en plus d'Umtiti, des vues sur Todibo, Diop et Saliba.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE