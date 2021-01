Ce joueur de Malaga risque gros après une sortie en boîte de nuit (vidéo)

Décidément, on ne compte plus les écarts de comportement constatés dans le monde du football à l'occasion du nouvel an. Cette fois c'est en Espagne qu'explose une polémique autour de Josua Mejias, un joueur prêté par Leganes à Malaga.

En effet, une vidéo permet d'apercevoir le joueur en boîte de nuit, en compagnie de sa compagne, pour une soirée du nouvel an. Un espace noir de monde où le joueur ne porte pas de masque et ne semble pas se préoccuper des gestes barrières. Une soirée qui inquiète la direction du club, malgré un test PCR négatif rendu vendredi.

Le Mundo Deportivo explique que les règles internes au club ont ainsi été violées et que le club envisage des sanctions disciplinaires.

