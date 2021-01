Nasser Al-Attiyah et Ricky Brabec donnent le ton lors du prologue du Dakar

Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) a remporté le prologue de la 43e édition du rallye-raid Dakar 2021, en catégories autos, samedi à Djeddah en Arabie saoudite. Le Qatari a devancé au terme des 11 kilomètres de 8 secondes le pilote local Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux). Jakub Przygonski (Toyota Hilux) a pris la 3e place à 12 secondes. Bernhard Ten Brinke et Tom Colsoul (Toyota Hilux) ont fini 4e à 14 secondes. Les écarts ne sont pas pris en compte au classement général. Le prologue servait uniquement a établir l'ordre de départ de la première étape dimanche.

Nasser Al-Attiyah et avec lui Toyota Gazoo Racing et le Belgian Overdrive Racing ont immédiatement frappé. Le top quatre est entièrement occupé par une Toyota officielle, celle d'Al-Attiyah, et trois Toyota privées de Overdrive Racing. La première MINI a pris la cinquième place à 14 secondes. Matthieu Serradori (Century), le Français assisté du co-pilote liégeois Fabian Lurquin, a réalisé le sixième meilleur temps à 16 secondes.

L'année dernière, le duo avait réussi un coup d'éclat en étant le premier amateur en 32 ans à remporter une étape du Dakar. Serradori a été le premier amateur depuis Guy Deladrière en 1988 à réussir cette performance. Sébastien Loeb (Hunter) a fait son retour sur le Dakar avec le 8e temps à 17 secondes. Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Works Buggy) et le champion en titre Carlos Sainz (MINI John Cooper Works Buggy) ont terminé respectivement à la 11e et 16e place, à 19 et 31 secondes.

Demain, les participants du 43e Dakar aborderont la première étape qui les mènera de Djeddah à Bisha sur la distance de 622 km dont 277 chronométrés.

Ricky Brabec domine en moto

Ricky Brabec (Honda) a commencé le Dakar 2021, aussi bien qu'il a terminé celui de 2020. L'Américain, vainqueur final l'an dernier, a remporté le prologue de cette 43e édition du rallye-raid, samedi à Djeddah en Arabie saoudite. Il été 6 secondes plus rapide que l'Espagnol Joan Bort Barreda (Honda).

L'Australien Daniel Sanders (KTM) a réalisé le troisième meilleur temps des 11 km du parcours chronométré à 13 secondes. Seul Belge engagé en catégorie motos, Walter Roelants (Husqvarna) a réalisé le 89e temps à 3:38 de Brabec.

A 11h28 locales (9h28 belges), l'Italien Maurizio Gerini (Husqvarna) a été le premier à s'élancer. Si les présences de Brabec et Barreda étaient attendues, celle de Sanders l'est moins. L'Australien effectue ses débuts sur le Dakar en tant que pilote d'usine KTM. Quintanilla (Husqvarna) et Price (KTM) ont fait un peu moins de bruit avec respectivement les 8e et 9e places à 22 secondes tous les deux.

Sam Sunderland (KTM), vainqueur des motos en 2017, a terminé à la 26e place à 54 secondes. Walter Roelants, 60 ans, a effectué ses premiers mètres sur le Dakar au guidon de sa FR 450 Rally. L'ancien pilote de motocross a terminé à la 89e place. Le Campinois veut mettre sous les projecteurs "To Walk Again", une association qui aide les victimes d'accidents qui ont perdu l'usage de leurs jambes, à l'occasion de sa première participation au Dakar. En 2014, son fils Joel Roelants a chuté pendant le GP d'Italie et est devenu paralysé.

