Mauricio Pochettino intronisé nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain

(Belga) L'Argentin Mauricio Pochettino, 48 ans, est le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, a annoncé officiellement samedi le club de football parisien qui avait décidé mardi 29 décembre de limoger Thomas Tuchel. L'Allemand était arrivé au Parc des Princes en juillet 2018.

Ancien défenseur qui a porté une saison et demi (janvier 2001-juin 2003) le maillot parisien, Mauricio Pochettino s'est construit une réputation d'entraîneur-bâtisseur à moindre coût sur le banc de Tottenham entre 2014 et 2019, multipliant les exploits jusqu'à une finale de Ligue des champions en 2019. Après sa carrière de joueur, où il est passé notamment à l'Espanyol de Barcelone, au PSG et à Bordeaux, l'Argentin avait entamé un parcours d'entraîneur, d'abord comme adjoint de l'équipe féminine de l'Espanyol. Puis il a été appelé au chevet de l'équipe première, alors lanterne rouge de La Liga en janvier 2009. Malgré son inexpérience, l'ex-international argentin (20 sélections) remobilise les troupes, avec pour la plupart d'anciens coéquipiers, engrange 25 points sur 30 possibles lors des dix dernières journées et sauve le club, où il restera quatre années sur le banc. Remercié sans vague par l'Espanyol en novembre 2012, Pochettino rejoint l'Angleterre, via Southampton en janvier 2013, où il maintient le club en Premier League, puis guide l'équipe jusqu'à une belle huitième place la saison suivante. Il débarque ensuite à Tottenham à l'été 2014, pour y construire sur la durée. Il perd en finale de la Coupe d'Angleterre en 2015, finit vice-champion en 2017. Effaçant de sa route tous les obstacles (Dortmund en 8es, Manchester City en quarts et l'Ajax en demi-finales), le Tottenham de Pochettino, avec Jan Vertonghen et Toby Alderweireld, ne doit s'avouer vaincu qu'en finale de la Ligue des Champions 2019 devant les Reds de Liverpool. Un mauvais début de championnat avec les Hotspurs a eu raison de lui en novembre 2019. Pochettino a dû céder sa place occupée aujourd'hui par le Portugais José Mourinho. Il était sans emploi depuis son départ de Tottenham. Finaliste de la dernière Ligue des Champions, le PSG a connu un début de saison moins autoritaire. En 17 rencontres de Ligue 1, il a connu 4 défaites et n'occupe que la 3e place du classement avec 35 points, à une longueur de Lyon et Lille. En Ligue des Champions, malgré deux défaites, les Parisiens ont terminé premiers du groupe H. Ils seront opposés au FC Barcelone en huitièmes de la finale (16 février et 10 mars). Propriété du fonds d'investissement souverain Qatar Investment Authority (QSI) depuis 2011, le PSG a remporté sept des huit derniers titres en France et notamment les trois derniers. Le prochain match du PSG est prévu mercredi, à Saint-Étienne, en match de la 18e journée de Ligue 1. (Belga)