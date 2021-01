Ce jeune joueur allemand inscrit déjà l'un des buts de l'année (vidéo)

Nadiem Amiri a lancé son année 2021 de la plus belle des manières. Le joueur de 24 ans, sous contrat au Bayer Leverkusen, a inscrit ce qui sera sans doute le plus beau but du weekend en Allemagne.

Lancé par Wirtz, Amiri a réalisé un contrôle parfait, le ballon se faufilant entre les jambes de son adversaire. Il a ensuite pris le gardien de vitesse avant de marquer d'une subtile talonnade. Absolument parfait !

