Les Belges à l'étranger - Crystal Palace gagne face à Sheffield United, Benteke (un assist) sorti sur blessure

(Belga) Crystal Palace a mis fin à une série de six matches sans victoire samedi face à Sheffield United (2-0). Jeffrey Schlupp (4e), sur assist de Christian Benteke, et Eberechi Eze (45e+6) ont inscrit les buts de Crystal Palace. Chez les Glazers, Benteke est sorti sur blessure (48e) tandis que Michy Batshuayi est resté sur le banc.

Cela fait huit matches que Batshuayi n'est plus titulaire et Roy Hodgson lui préfère même Jordan Ayew comme premier remplaçant derrière le duo Wilfried Zaha/Benteke. C'est d'ailleurs le Ghanéen qui a remplacé Benteke (48e). Après 17 journées, Crystal Palace (22 points) est 12e et Sheffield est 20e et dernier (2 points). En Ecosse, Funso Ojo est resté sur le banc d'Aberdeen lors du match nul (0-0) contre Dundee United comptant pour la 22e journée de championnat. Aberdeen est 3e avec 39 points, 23 de moins que les Rangers. Dundee United (26 points) occupe la 6e position. (Belga)