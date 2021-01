FC Barcelone: près de la moitié des socios favorable au départ de Messi

Quelques 220 socios du FC Barcelone ont répondu à une enquête proposée par le Mundo Deportivo. On y apprend que 46,8 % des votants sont favorables au départ de Lionel Messi cet été.

Alors que le mercato d'hiver s'est ouvert ce week-end en Europe et s'ouvre lundi en Espagne, les prochaines semaines s'annoncent déterminantes pour le FC Barcelone et pour l'avenir de Lionel Messi. A six mois de sa fin de contrat au Barça, la star argentine (33 ans), qui souhaitait déjà s'en aller l'été dernier, peut désormais négocier avec d'autres clubs.

Ce dimanche, le quotidien catalan Mundo Deportivo a publié une enquête réalisée avec Time Consultants auprès de 220 socios du club blaugrana. A la question "Pensez-vous que le club doit faire un effort pour retenir Messi?", 46,8 % ont répondu "non". On apprend aussi que 33,6 % estiment que si Messi veut partir, alors il ne faut pas le retenir. Un peu plus de 13 % espèrent même que le Barça ne fera aucun effort afin que le départ de la "Pulga" facilitera la reconstruction de l'équipe.

De son côté, le N°10 continue de rester flou sur son avenir: il n'a encore "rien décidé". De toute manière, les possibilités sont peu nombreuses tant il est cher. Si son transfert pourrait ne rien coûter, son salaire serait une charge considérable pour n'importe quel club. En Europe, le PSG et Manchester City sont toujours cités. Reste aussi l'option des États-Unis, également évoquée par le joueur. Cela pourrait prendre un peu de temps à se décanter.