Le défenseur français de Manchester City Benjamin Mendy crée la polémique pour son réveillon de Nouvel An. Il aurait transgressé les règles anti-covid.

Manchester City a annoncé dimanche qu'il allait enquêter au sujet d'un potentiel écart de conduite de son défenseur français Benjamin Mendy quant au respect du protocole lié au coronavirus.

Le tabloïd britannique The Sun a révélé que le Français de 26 ans avait organisé une fête lors du réveillon de Nouvel An, conviant des personnes extérieures à son foyer, chose interdite au regard de la situation sanitaire actuelle en Grande-Bretagne.

"Bien qu'il est certain que des éléments ont été mal interprétés et que le joueur a déjà présenté ses excuses, le club est déçu d'apprendre cette transgression et va mener une enquête interne", a déclaré City, cité par la BBC.

Le club de Kevin De Bruyne, 8e de Premier League, se rendra à Chelsea dimanche après-midi (17h30) dans le choc anglais du weekend.

Trois joueurs de Tottenham - Sergio Reguilon, Erik Lamela et Giovani Lo Celso - ainsi que les deux Serbes Aleksandar Mitrovic (Fulham) et Luka Milivojevic (Crystal Palace) sont aussi soupçonnés d'avoir enfreint le protocole sanitaire.