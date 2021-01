Eric Garcia (Manchester City) positif au coronavirus avant le match à Chelsea

(Belga) Eric Garcia (Manchester City) a été déclaré positif au coronavirus dimanche et doit déclarer forfait pour la rencontre prévue à Chelsea dans l'après-midi (17h30), a annoncé le club de Kevin De Bruyne.

Le défenseur espagnol de City, ainsi qu'un membre du staff de Pep Guardiola, ont été testés positifs au Covid-19 et placés en quarantaine. La rencontre à Stamford Bridge est maintenue alors que les tests positifs dérangent depuis un moment Manchester City. Kyle Walker et Gabriel Jesus avaient été testés positifs durant la semaine de Noël et au début de cette semaine, trois joueurs ont subi le même résultat, poussant à la remise du match contre Everton. "Nous aurions pu jouer, mais c'était prendre un trop grand risque", avait expliqué Pep Guardiola samedi, ayant pris contact avec Carlo Ancelotti, l'entraîneur d'Everton, pour lui expliquer la situation. "Regardez à Newcastle United, il y a plus de 20 joueurs infectés. Cela peut nous arriver, ou à n'importe qui d'autres. C'est pourquoi, on respecte scrupuleusement ce que la Premier League prescrit". Manchester City a annoncé plus tôt dans la journée qu'il allait enquêter sur un écart de conduite de son défenseur français Benjamin Mendy quant au respect du protocole lié au coronavirus. Le tabloïd britannique The Sun a révélé que le Français de 26 ans avait organisé une fête lors du réveillon de Nouvel An, conviant des personnes extérieures à son foyer, chose interdite au regard de la situation sanitaire actuelle en Grande-Bretagne. (Belga)