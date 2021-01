Coupe du monde de cyclocross - Van der Poel sur un nuage après sa victoire: "Ma meilleure performance de la saison"

(Belga) Trois jours, trois courses, trois victoires, Mathieu van der Poel a vécu un début d'année mémorable. Le coureur néerlandais était on ne peut plus satisfait dimanche après sa victoire en Coupe du monde de cyclocross de Hulst. "Je viens de vivre ma meilleure journée de la saison", a-t-il déclaré.

Après sa victoire à Gullegem samedi, Mathieu van der Poel était quelque peu inquiet par son état de fatigue, selon ses propres mots. Cela ne s'est pas senti dimanche dans le "Perkpolder". "J'ai tout de suite eu un bon feeling aujourd'hui", a-t-il déclaré après la course. "C'était la première fois que je courais trois courses en trois jours donc je devais attendre de voir ce que j'allais ressentir. Pendant l'échauffement, j'avais encore les jambes un peu raides mais j'ai eu de bonnes sensations dès que la course a commencé. Ca s'est très bien passé, probablement ma meilleure journée cette saison. J'ai passé un bon moment." Toon Aerts a fait illusion un instant durant le deuxième tour mais Van der Poel a alors entamé un long solo jusqu'à la fin. "J'ai décidé d'y aller rapidement et j'ai creusé un bel écart. C'est bien de gagner comme ça." Les coureurs néerlandais n'ont pas de championnat national à courir la semaine prochaine, Van der Poel devrait donc partir en stage en Espagne durant ce laps de temps. "Le problème est qu'on ne sait pas encore ce qui est autorisé ou pas. On ne sait pas quelles sont les règles de quarantaine et s'il y a une exception pour les athlètes de haut niveau. Si je dois passer une semaine en isolement en revenant d'Espagne, ça a peu de sens de partir. Je dois donc y réfléchir et avoir toutes les bonnes informations avant de prendre une décision mais je crois qu'un stage en Espagne serait vraiment nécessaire", a-t-il continué. "Je sens que je dois travailler mon endurance. Je passe d'une course à une autre et je sens que j'ai besoin de plus d'heures d'entraînement", a conclu van der Poel. (Belga)