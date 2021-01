Top 14: Clermont, forteresse assiégée par le Racing 92

Le Racing 92 toujours aussi à l'aise à Clermont, le limogeage de l'entraîneur montpelliérain Xavier Garbajosa remplacé par Philippe Saint-André, le succès à quatorze de Castres à Lyon... Principaux enseignements de la 13e journée de Top 14, qui s'est déroulée samedi et dimanche.

LES CHIFFRES

278: Montpellier n'a plus inscrit d'essais depuis 278 minutes, soit trois matches et demi. Le pilier droit Mohamed Houas est le dernier Héraultais à avoir aplati, le 28 novembre ce qui n'avait pas empêché la défaite des siens contre Bordeaux-Bègles (23-22).

76: le nombre de minutes durant lesquelles Castres a joué en infériorité numérique à Lyon après le carton rouge précoce infligé à Yann David pour un plaquage haut. Les Castrais ont réussi l'exploit de l'emporter sur le fil (15-14).

30: l'écart de points lors des duels Stade français - Brive (51-21) et Agen - La Rochelle (13-43), les plus larges de cette journée.

4: le nombre de matches sans défaite du Racing 92 sur la pelouse de Clermont. Les Franciliens, qui se sont imposés 24 à 22 sous la neige en Auvergne n'ont plus perdu au Stade Marcel-Michelin depuis 2017. En quatre matches, Coupe d'Europe incluse, ils ont obtenu un match nul et trois victoires.

LES HOMMES

Matthieu Jalibert. Un essai fulgurant, une implication dans la construction des deux autres essais des siens et un 6/8 devant les perches. L'ouvreur de l'UBB a cumulé 21 points samedi contre Toulon (31-18), son record cette saison. Il a aussi remporté son duel à distance avec le demi d'ouverture du RCT Louis Carbonel, son concurrent pour une place de titulaire en équipe de France lors du Tournoi (6 février - 20 mars), en l'absence de Romain Ntamack. Opéré d'une double fracture de la mâchoire, le Toulousain risque de manquer une bonne partie de la compétition.

Pierre Bourgarit. Le talonneur international (3 sélections) de la Rochelle a réalisé un triplé face à Agen. Pour retrouver trace d'une performance similaire en Top 14 pour un talonneur, il faut remonter au 9 janvier 2011 et l'exploit du Biarrot Benoît August, déjà contre Agen.

Philippe Saint-André. L'ex-sélectionneur de l'équipe de France (2011-2015) prend les commandes de Montpellier avec la mission de redresser une équipe aux abois, avant-dernière au classement. La défaite subie contre le Stade toulousain (16-9), la septième cette saison, a provoqué le limogeage de Garbajosa.

LES DECLARATIONS

"On n'a pas droit à l'erreur. On est dans une situation compliquée, on va devoir tout donner jusqu'au bout. On ne parle plus d'ambition, mais de survie." Du capitaine de Montpellier Arthur Vincent.

"On est leader à la fin de la phase aller, mais on s'en fout d'être premiers en janvier si c'est pour être hors des six en fin de saison". Du N.8 de La Rochelle et du XV de France Gregory Alldritt, auteur d'un doublé samedi à Agen.

"J'ai dû louper beaucoup de choses dans la semaine. On va se remettre en question, moi le premier. Il faut accepter." Du manager lyonnais Pierre Mignoni après la défaite contre Castres.

"Si on m'avait dit que l'on terminerait quatrième de la phase aller sur une victoire avec cinquante points et le bonus offensif, j'aurais signé tout de suite..." De l'entraîneur Gonzalo Quesada revenu au Stade français l'été dernier pour redresser une équipe moribonde, qui avait terminé dernière de la saison 2019-2020 stoppée en mars pour cause de pandémie de Covid-19.

"Honnêtement ça fait chier, ça commence à casser les couilles... On ne tient pas le match. Sur 80 minutes, on n'est pas assez dense face aux grosses équipes. Il faut arrêter de se cacher derrière quoi que ce soit." De l'ouvreur clermontois Camille Lopez, au micro de Canal Plus, après la défaite contre le Racing 92.