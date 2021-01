La Liga - Barcelone s'impose par le plus petit écart à Huesca pour le 500e match en Liga de Messi

(Belga) Le FC Barcelone s'est imposé 0-1 à Huesca, dimanche, lors de la 17e journée du championnat d'Espagne. Lionel Messi a disputé son 500e match en Liga, devenant le premier non-Espagnol à atteindre ce cap.

Pedri se montrait dangereux à deux reprises en début de rencontre (7e et 21e). Sur un centre de la gauche de Lionel Messi, Frenkie de Jong débloquait la situation à la 27e minute. Le gardien de Huesca Alvaro Fernandez privait Messi d'un but pour son son 500e match en Liga en repoussant un coup franc de l'Argentin (41e). En seconde période, Dimitrios Siovas dégageait in extremis un ballon d'Ousmane Dembélé, qui avait devancé la sortie de Fernandez (57e). Le gardien Fernandez remportait ensuite un nouveau duel avec Messi (68e). Avec 28 points en 16 matchs, Barcelone occupe la cinquième position de la Liga, à dix longueurs de l'Atlético Madrid (15 matchs). Huesca (12 points) reste lanterne rouge. (Belga)