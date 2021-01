Mbaye Leye s'adresse aux supporters du Standard: "Passion, fierté, ferveur ne sont pas que des mots" (vidéo)

Mbaye Leye en tant qu'entraîneur du Standard, c'est une réalité. L'ancien joueur et adjoint du club va endosser un tout nouveau rôle dans ce vestiaire. L'occasion pour lui de s'adresse aux supporters.

Mbaye Leye est donc de retour au Standard, cette fois en tant qu'entraîneur principal. Le Sénégalais endosse cette responsabilité pour la toute première fois. Il avait pourtant été remercié, en juin dernier, un an après son arrivée en tant qu'adjoint. Un épisode qu'il ne regrette nullement. "Je n'avais aucune rancune par rapport au club. Dans la vie, il y a toujours des décisions qui se prennent et c'est normal", a précisé Mbaye Leye. "Quand Michel est parti, le club avait envie de sécurité, de prendre des décisions qu'ils ont pensé être les bonnes et il n'y avait rien à dire. Je n'avais aucun souci avec ça. C'est pour ça que je peux me permettre d'être là aujourd'hui, parce que cela n'avait pas entaché la relation".

Il a aussi profité de l'occasion pour s'adresse directement aux supporters rouches. "Ils connaissent ma mentalité. Celle que j'ai eu quand j'ai joué ici ou quand j'y étais adjoint", démarre le tacticien. "Mon rôle, c'est de les rendre fier de leur blason et de cette équipe-là. Passion, fierté, ferveur, ce ne sont pas que des mots, ce sont des actions. Je voudrais que les fans, si on perd ici ou à l'extérieur, soit fiers de nous parce que nous n'avons perdu que parce que nous étions tombés sur meilleur que nous".

Premier test dès lundi prochain, face à Waasland-Beveren.

