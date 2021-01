Cristiano Ronaldo est la personne la plus suivie de l'histoire d'Instagram

Alors qu'il vient de devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire du football, Cristiano Ronaldo a encore battu un record. Cette fois, pas question de buts ou même de terrain. C'est sur Instagram que le Portugais s'est illustré.

En effet, Ronaldo est devenu la première personne à dépasser les 250 millions de followers. Ils sont même 251 millions au moment d'écrire ces lignes. Un record historique qui lui permet de glaner des fortunes complémentaires, puisque selon Hopper HQ, en 2019, Ronaldo a gagné 42,8 millions d'euros via des publicités sur Instagram. Soit plus que son salaire de joueur.

Il avait déjà obtenu le plus grand nombre de likes sur un post, celui sur Diego Maradona, avec 19,7 millions de like. Le deuxième compte le plus suivi est celui d'Ariana Grande, qui trône à 213 millions de followers. Lionel Messi, lui, n'en est qu'à 174 millions. Rien que ça !