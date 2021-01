Pas de début de saison en Australie pour Kim Clijsters qui continue à s'entraîner

(Belga) Kim Clijsters continue à s'entraîner et son calendrier du début de saison sera communiqué dès qu'il sera établi, a expliqué le management de l'ex-numéro 1 mondiale, lundi à l'Agence BELGA.

Kim Clijsters a décliné en effet l'invitation qui lui était réservée pour l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem de l'année qui doit débuter le 8 février. L'Australienne Arina Rodionova, 169e mondiale, a obtenu le sésame dévolu à la Limbourgeoise qui n'a pas non plus inscrit son nom sur la liste des participantes au tournoi d'Abou Dhabi aux Émirats arabes unis à partir de mercredi pour les qualifications. Kim Clijsters, 37 ans, avait effectué son retour sur le circuit l'an dernier, sortant de sa retraite (depuis 2012) pour la troisième fois. Classée 1.031e au classement WTA, l'ex-numéro 1 mondiale peut bénéficier d'invitations sur le circuit sur base de ses victoires en Grand Chelem (4). Elle a remporté l'Open d'Australie en 2011. Kim Clijsters n'a joué que trois tournois et trois matches l'année dernière, battue à chaque fois au premier tour. L'Open d'Australie devait initialement débuter le 18 janvier, mais les organisateurs et les instances dirigeantes du tennis ont dû repousser les dates du tournoi à la demande des autorités australiennes pour mettre en place des mesures sanitaires inédites afin d'éviter la propagation du Covid-19. Les joueurs et joueuses devront arriver en Australie à partir du 15 janvier pour observer une période de quarantaine de deux semaines dans une "bulle sanitaire" sécurisée mise en place autour de Melbourne Park, le site du tournoi. Ils devront ainsi séjourner dans des hôtels qui leur seront réservés et ne devront pas rester hors de ces établissement plus de cinq heures par jour pour leurs entraînements. Les qualifications pour ce premier tournoi majeur de l'année auront lieu pour les messieurs à Doha et pour les dames à Dubaï du 10 au 13 janvier. (Belga)