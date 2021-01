Elise Mertens débute 2021 face à Alizé Cornet, Kirsten Flipkens face à Laura Siegemund

(Belga) Le tirage au sort du tournoi de tennis d'Abou Dhabi, épreuve WTA 500 sur surface dure dotée de 565.530 dollars qui débute mercredi, a été effectué lundi. Elise Mertens, 20e mondiale, est la 7e tête de série dans les Emirats. Elle jouera son premier tour contre la Française Alizé Cornet (WTA 53). Autre Belge présente Kirsten Flipkens (WTA 86) a hérité de l'Allemande Laura Siegemund (WTA 51).

Mertens, 25 ans, et Cornet, 30 ans, sont à égalité dans leurs duels : un partout. La Limbourgeoise s'est imposée à l'Open d'Australie en 2019 en seizièmes de finale. Cornet a pris sa revanche en Fed Cup l'année suivante. Si elle passe le premier tour, Mertens rencontrera la gagnante du match entre la Lettone Anastasija Sevastova (WTA 54) et l'Espagnole Paula Badosa (WTA 70). Flipkens, 34 ans, et Siegemund, 32 ans, ont aussi gagné leur même nombre de victoires l'une contre l'autre : deux. La Campinoise a gagné les deux premiers matchs dans des modestes tournois ITF en 2005 et 2006. Siegemund les deux suivants. La dernière rencontre remonte aux huitièmes de finale du tournoi olympique à Rio en 2016. Une victoire permettrait à Flipkens de défier au 2e tour (huitièmes de finale) la lauréate de la rencontre entre l'Américaine Sofia Kenin (WTA 4), tête de série N.1, et une qualifiée. Mertens avec Aryna Sabalenka et Flipkens associée à Kristina Mladenovic doivent aussi disputer le double. Alison Van Uytvanck a renoncé à disputer l'épreuve. Huit joueuses issues des qualifications doivent intégrer le tableau du simple dames.