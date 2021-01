Pris lors d'une lockdown party, Tuur Dierckx passe la journée dans le service covid d'un hôpital (photos)

Le joueur de Westerlo Tuur Dierckx, pris lors d'une lockdown party à son domicile il y a deux semaines, a passé la journée au service covid de l'hôpital de Geel. Westerlo et l'hôpital de Geel ont voulu faire prendre conscience des risques et de l'impact du Covid-19 sur les patients et le personnel soignant.

Plusieurs joueurs de Westerlo avaient été surpris lors d'une lockdown party dans l'appartement de Tuur Dierckx il y a deux semaines à Anvers. Les agents de police auraient trouvé quatorze personnes présentes: neuf hommes, dont au moins deux joueurs de Westerlo, et cinq femmes. Selon les informations des journaux du groupe Mediahuis, les neuf hommes présents étaient principalement des footballeurs professionnels, actifs en D1B, le deuxième niveau professionnel en Belgique.