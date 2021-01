David Goffin contre le Français Pierre-Hugues Herbert pour son premier match de l'année

(Belga) David Goffin a hérité de Pierre-Hugues Herbert, son partenaire de double, pour son premier match de l'année 2021 à Antalya en Turquie. Le Liégeois, désigné tête de série numéro 2 de ce tournoi ATP 250 sur surface dure doté de 361.800 euros, jouera au premier tour contre ce Français de 29 ans, 83e joueur du monde.

David Goffin, 30 ans, 16e mondial, n'a jamais perdu contre Pierre-Hugues Herbert en cinq confrontations sur le circuit ATP. Le numéro 1 belge l'a joué à deux reprises l'an dernier, au premier tour de l'Open d'Australie (6-1, 6-4, 4-6, 1-6, 6-3) et à Montpellier (6-4, 7-6 (7/5)), deux matches compliqués cela dit dans deux tournois sur surface dure aussi. Le vainqueur de ce duel jouera au deuxième tour (8es de finale) soit contre l'Espagnol Nicola Kuhn, 20 ans, 253e à l'ATP, soit contre un joueur issu des qualifications. Les deux hommes sont associés dans le tournoi de double. Goffin et Herbert joueront au premier tour contre les Kazakhs Andrey Golubev et Alexander Bublik. Le tournoi d'Antalya est le premier tournoi ATP de l'année qui débute mercredi. L'Italien Matteo Berrettini, 24 ans, 10e joueur du monde, y a été désigné tête de série numéro 1. David Goffin est le seul Belge engagé en Turquie. (Belga)