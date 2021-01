Coupe de Belgique de basket - Alost met un pied en quarts de finale

(Belga) Les Alostois se sont facilement imposés mardi soir face à Liège Basket (101-58) pour le compte de la manche aller du tournoi play-in qualificatif pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique de basket.

Pour son premier match officiel de la saison, Liège Basket a été cueilli à froid par une équipe d'Alost parfaitement concentrée sur son sujet. D'entrée, Bogic Vujosevic (13 points, 4 rebonds et 5 passes) et Ivan Maras (16 points) ont fait parler la poudre pour affoler le marquoir, qui affichait déjà 32-9 après dix minutes. Si Brieux Lemaire, meilleur marqueur liégeois avec 19 points, s'est démené, l'écart, lui, n'a cessé de grimper pour atteindre la barre des 30 unités à la pause (57-26). Au retour des vestiaires, les Liegeois ont trouvé un peu plus le chemin de l'anneau mais défensivement, ils n'ont pas été capables de ralentir des Okapis (82-45) bien emmenés par Vladimir Mihailovic au four et au moulin (25 points, 3 rebonds et 3 passes). Complètement dominés dans le secteur du rebond (48 prises contre 28), les joueurs du coach liégeois Lionel Bosco ont encaissé un lourd revers (101-58) pour le compte de ce match aller. Le retour est prévu le 13 janvier prochain à Liège. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera Mons au prochain tour de la Coupe, détenue par Anvers. (Belga)