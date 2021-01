Cyclisme: Marc Hirschi, révélation de la saison 2020, se retrouve sans équipe

Le Suisse Marc Hirschi, vainqueur en 2020 de la Flèche Wallonne et de la 12e étape du Tour de France, ne continuera pas sa carrière au sein du Team Sunweb, désormais appelé Team DSM. La formation cycliste l'a annoncé mardi sur son site officiel. La future destination du grand talent de 22 ans n'est pas connue.

"Le Team DSM et Marc Hirschi sont parvenus à un accord pour mettre un terme à leur collaboration, qui se terminait initialement le 31 décembre 2021", pouvait-on lire sur le site. Vainqueur de la Flèche Wallonne, Marc Hirschi s'est fait remarquer au Tour de France en remportant une étape et montant sur le podium à deux autres reprises. Il a été élu coureur le plus combatif de la Grande Boucle. Le jeune Suisse a poursuivi sur sa lancée en prenant le bronze des championnats du monde à Imola et la deuxième place de Liège-Bastogne-Liège.