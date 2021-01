Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les dates du mercato

Allemagne: du 2 janvier au 1er février

Angleterre: du 2 janvier au 1er février

France: du 2 janvier au 1er février

Espagne: du 4 janvier au 1er février

Italie: du 4 janvier au 1er février

Pays-Bas: du 4 janvier au 1er février

Portugal: du 5 janvier au 4 février

LES DIABLES ROUGES

/

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

Lionel Messi au PSG? "Les meilleurs du monde sont les bienvenus à Paris", a répondu par une pirouette le nouvel entraîneur parisien Mauricio Pochettino, préférant laisser de côté "ces rumeurs" lors de sa présentation officielle, mardi. "C'est ma première conférence de presse, nous aurons le temps. Évidemment, tous les meilleurs du monde sont les bienvenus à Paris", a répondu "Poche" à une question sur l'avenir de la superstar barcelonaise, en fin de contrat en juin et libre dès à présent de négocier avec d'autres clubs en vue d'un départ cet été.

Interrogé sur une autre rumeur, celle de l'arrivée du Danois Christian Eriksen, qui joue peu à l'Inter Milan et que le nouveau coach parisien a eu sous ses ordres à Tottenham, il n'a guère été plus disert.

En "contact direct" avec le directeur sportif, Leonardo, "12 heures sur les deux, trois derniers jours", Pochettino a seulement admis qu'"un club comme le PSG surveille un vaste éventail de joueurs, mais la réalité (financière, NDLR) est compliquée, nous devons tous nous adapter. En mettant tout ça dans la balance, nous prendrons la meilleure décision pour le club, pour atteindre les objectifs."

L'ancien international allemand Mesut Ozil, qui ne joue plus à Arsenal, son club depuis 2013, est près de s'engager avec le club turc de Fenerbahçe, rapportent mercredi des médias turcs. Le meneur de jeu âgé de 32 ans et Fenerbahçe sont même parvenus à un accord portant sur un contrat de trois ans et demi, selon l'agence de presse DHA. (lire l'article complet)



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Selon le quotidien espagnol AS, Naples aurait rompu les négociations avec l’Atlético de Madrid concernant un transfert de son attaquant Arkadiusz Milik. Le club italien ne voudrait pas laisser filer l'international polonais pour moins de 15 millions d’euros. L'offre du club madrilène est jugée trop peu élevée. Comme nous en parlions ce mardi, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille André Villas-Boas a confirmé lundi que son club était intéressé par Milik, tout en précisant qu'il n'était "pas la seule option".

L'ancien entraîneur de Lyon Bruno Genesio n'est plus l'entraîneur du Beijing Guoan dans le championnat de football chinois où lui succède le Croate Slaven Bilic, a annoncé le club basé à Pékin mercredi. "Après des négociations amicales, M. Bruno Genesio n'occupera plus le poste d'entraîneur en chef de l'équipe du Beijing Guoan à l'issue de son contrat", indique le club de la capitale dans un message publié sur le réseau social chinois Weibo.

Le jeune milieu de terrain du FC Barcelone Carles Alena, âgé de 23 ans et formé au Barça où il est arrivé en 2005, a été prêté jusqu'à la fin de la saison à Getafe, un autre sociétaire de la Liga, ont annoncé les deux clubs mercredi. Dans le cadre de l'accord, le club de la banlieue de Madrid, dans les profondeurs du classement en championnat d'Espagne, à la 16e place après 17 journées avec seulement 1 point d'avance sur le premier relégable, prendra en charge le salaire du joueur. Considéré comme un grand espoir du football espagnol, Alena, qui avait déjà été prêté la saison dernière au Betis Séville, n'a pas encore réussi à s'imposer au Barça: depuis le début de l'ère Koeman cette saison, il n'a participé qu'à cinq matches sous les couleurs blaugrana.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

/