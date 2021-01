Une légende de Manchester City est décédée: Vincent Kompany lui rend un vibrant hommage (photo)

Colin Bell, ancien milieu offensif international anglais qui avait accompli l'essentiel de sa carrière de joueur à Manchester City, est décédé à l'âge de 74 ans des suites d'une courte maladie non liée au Covid-19, a annoncé le club mancunien mardi.

Arrivé à Manchester City en 1966, Bell y était resté jusqu'à sa retraite de joueur, en 1979. Avec les Skyblues, il avait été sacré champion d'Angleterre en 1968, avait remporté la Coupe d'Angleterre en 1969 et la Coupe des coupes en 1970.

En 13 saisons chez les Citizens, il avait inscrit 152 buts en 492 matches.

Bell comptait aussi 48 sélections en équipe d'Angleterre avec laquelle il avait participé à la Coupe du monde 1970 au Mexique, où il n'était que remplaçant.

L'une des tribunes du Etihad Stadium, le stade actuel de Manchester City inauguré en 2014, porte son nom.

Après avoir appris la nouvelle, Vincent Kompany a tenu à rendre hommage à la légende des Citizens en publiant un message sur son compte Twitter. "Tellement triste d'apprendre le décès de Colin Bell. J'ai tout entendu sur le Roi! Une véritable légende de Manchester City. Cet homme était à un autre niveau, si seulement j'avais pu le voir jouer. Incroyablement gentil et humble quand je l'ai rencontré. Carla et moi envoyons notre amour à sa famille et à ses amis."



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.