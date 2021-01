Top 14: Saint-André en mission à Montpellier

Cinq ans après la fin de son mandat en équipe de France, conclu par une humiliation face aux All Blacks (62-13), Philippe Saint-André revient au bord du terrain avec Montpellier, dont l'opération sauvetage débute mercredi à Lyon en match en retard de la 7e journée.

L'ancien sélectionneur des Bleus a pris le relais du manager sportif Xavier Garbajosa, démis de ses fonctions dimanche, et doit désormais éviter la relégation à un club englué à la 13e place du championnat, loin de son statut et de ses ambitions.

+PSA+ est donc là pour une mission de six mois. Six mois, "la survie du MHR" et rien de plus. "Je suis en mission jusqu'à la fin juin mais je ne continuerai pas au-delà. Je le fais avec détermination et expérience pour garder le MHR en Top 14. Quand il y a le feu à la maison, tu ne t'occupes pas du jardin mais du feu", a-t-il prévenu lundi, deux jours après un entretien avec le président Mohed Altrad.

L'ancien patron des Bleus avait tourné la page du métier d'entraîneur pour mieux élargir son rayon d'action et occuper, depuis février, un poste de directeur du rugby au sein du club languedocien. "Je vais être beaucoup moins sur l'aspect sponsoring, commercial... ou le recrutement, même s'il reste quelques dossiers. La priorité est aujourd'hui le terrain", assure-t-il désormais.

- Difficulté et urgence -

Dure mission: Saint-André débarque au chevet d'une équipe en manque de résultats, mal dans sa peau et dans son jeu. Même si Montpellier compte trois matches en retard, dont deux à domicile face à Castres et au Stade français, il occupe à mi-saison une préoccupante place de barragiste. Eliminé en Coupe d'Europe, après deux défaites en deux journées, le MHR totalise sept défaites en Top 14, dont trois dans son antre.

"On est en grande difficulté et dans l'urgence", consent le nouvel entraîneur. "La seule chose importante est de se maintenir. Pour cela, nous devons retrouver de la confiance, de l'efficacité et de la discipline", ajoute l'ancien ailier international (69 sélections).

Même si PSA n'est là que depuis dix mois, il connaît aussi la fragilité du poste d'homme de terrain dans le club dirigé par un milliardaire sans état d'âme. Depuis décembre 2014 et la mise à l'écart brutale de Fabien Galthié, Altrad a consommé trois autres entraîneurs pourtant réputés à l'échelle mondiale: le Sud-Africain Jake White, le Néo-Zélandais Vern Cotter et donc Xavier Garbajosa.

- Février crucial -

Certes, Saint-André possède une solide expérience pour relever le défi et veut s'appuyer sur la compétence de ses deux entraîneurs Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam. "J'ai confiance à 200 % dans le staff actuel. Olivier Azam s'occupe des avants, Jean-Baptiste de la défense, de l'animation offensive et du collectif", détaille-t-il.

Louis Picamoles, l'un des cadres de Montpellier qui l'a connu au sein de l'équipe de France, va plus loin. "Il n'entraîne pas véritablement. Ce sont +Jean-Ba+ et Olivier qui sont sur le terrain. Philippe nous a dit que sa mission serait dans le management, l'échange avec les joueurs et le bon fonctionnement de l'équipe", détaille l'ancien troisième ligne international (34 ans, 82 sélections)

Entraîneur ou manager, Saint-André sera en tous cas le seul comptable de la fin de saison du MHR. Un premier examen de rattrapage pour son équipe est fixé mercredi à Lyon, candidat à la phase finale, avant un important déplacement dimanche à Brive, concurrent direct au maintien.

Conscient de l'enjeu et de la situation, +PSA+ a ciblé la véritable échéance de Montpellier: le mois de février. "Il va falloir identifier les matches que l'on peut gagner, faire le dos rond quelques fois. Il va falloir tout faire pour sortir de cette situation compliquée et inédite pour ce jeune club. Avec deux matches face à Castres, un autre devant le Stade français, on aura un mois de février crucial sans les internationaux", prévient-il. L'hiver promet d'être chaud.