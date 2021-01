10 ans plus tard, l'ami de Dries Mertens gravement blessé à l'entraînement peut se nourrir de façon autonome (vidéo)

Le 10 mai 2011, un choc à l'entraînement a mis fin au rêve d'un ancien coéquipier de Dries Mertens. Ce jour-là, le défenseur roumain Mihai Nesu, alors âgé de 27 ans, se blesse gravement suite à une mauvaise chute. "C'était un tacle normal, comme il y en a des centaines à l'entraînement", avait décrit Mertens à nos confrères de Sport-Foot Magazine. Le Diable Rouge évoluait à cette époque dans le club néerlandais d'Utrecht.

"Mihai est mal retombé et une ambulance l'a pris en charge. Il ne pouvait plus bouger mais cela ne nous empêchait pas de penser qu'il rejouerait vite", a ajouté le joueur de Naples. Mais la moelle épinière a été touchée, et Mihai Nesu, paralysé depuis ce jour-là, vit en fauteuil roulant.

Depuis cet accident, Dries Mertens a gardé contact avec son ami en soutenant notamment la fondation du joueur roumain. "Grâce à cette fondation et à sa foi, il a trouvé une nouvelle énergie".

Le Louvaniste souligne que l'épreuve traversée par Mihai Nesu lui a offert une véritable leçon de vie. "J'étais déjà comme ça mais ça a encore renforcé mes traits de caractère. J'ai compris que la vie pouvait basculer à tout moment, et donc qu'il valait mieux profiter de chaque instant. Mihai était un garçon très sain, il mettait de l'argent de côté, il avait des plans pour l'avenir. En quelques secondes, tout est tombé à l'eau. "



Une bonne nouvelle est arrivée en ce début d'année pour le courageux Mihai Nesu puisqu'il est à présent capable de se nourrir de façon autonome.