Eden Hazard a 30 ans ce jeudi 7 janvier! L'occasion pour nous de revenir sur sa carrière exceptionnelle à tout point de vue.

Outre son grand talent, le capitaine des Diables Rouges, qu'il a emmené à la 3e place de la Coupe du monde 2018 en Russie, a soulevé pas mal de trophées depuis ses débuts professionnels avec Lille. Un soir de novembre 2007, le 24, il entre en jeu lors de la défaite du LOSC à Nancy (2-0). Il est alors âgé de 16 ans, 10 mois et 17 jours. Le début d'une belle et grande carrière. Il offrira un doublé Coupe-Championnat aux Dogues avant de partir pour Chelsea et un transfert estimé à 40 millions d'euros.

Chez les Blues, Hazard ne tarde pas à éclabousser la Premier League de son talent, étant couronné par deux fois champion d'Angleterre et remportant également deux fois l'Europa League. Ses années londoniennes sont de loin les plus prolifiques de sa carrière avec plus de 100 buts marqués et près de 100 passes décisives distribuées pour un total de 352 matches disputés. Au niveau individuel, il remporte notamment le titre de Meilleur joueur de l'année PFA et Meilleur joueur de l'année FWA en 2015.

Alors que le Real Madrid cherche toujours un successeur à Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus à l'été 2018, Eden réalise son rêve d'enfant en étant transféré dans le plus grand club du monde. Et pour un montant astronomique de... 160 millions d'euros (bonus compris). Malheureusement pour le Belge, les blessures et les pépins physiques ne lui ont pas encore permis de démontrer tout son génie.

Nul doute que s'il a un souhait au moment de souffler ses 30 bougies, c'est bien de vouloir la bonne santé!

Palmarès (non-exhaustif):

Lille OSC: 2008-2012

194 matches

50 buts

53 passes décisives

Champion de France en 2011

Vainqueur de la Coupe de France en 2011

Chelsea: 2012-2019

352 matches

110 buts

92 passes décisives

Champion d'Angleterre en 2015 et 2017

Vainqueur de la FA Cup en 2018

Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2015

Vainqueur de l'Europa League en 2013 et 2019

Real Madrid: 2019-...

30 matches

3 buts

7 passes décisives

Champion d'Espagne en 2020

Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne en 2020

Diables Rouges: 2008-...

106 matches

32 buts

33 passes décisives

Médaille de bronze à la Coupe du monde en 2018