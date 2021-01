Allemagne: le Bayern battu, Leipzig peut passer en tête

Au terme d'un match à très haute intensité, le Bayern a concédé vendredi sa deuxième défaite de la saison à Mönchengladbach (3-2), laissant une chance à Leipzig de prendre seul la tête du classement samedi.

Le Bayern a cru tuer le match en menant 2-0 après 26 minutes (Lewandowski sur pénalty, 20e et Goretzka 26e), mais un doublé de Jonas Hofmann (36e, 45e) et un but de Florian Neuhaus (48e) ont renversé le résultat.

Avec 33 points, le champion en titre reste provisoirement leader, mais sera dépassé par le RB Leipzig (31 pts) si ce dernier bat samedi à domicile le Borussia Dortmund (18h30/17h30 GMT), dans l'autre choc au sommet de cette 15e journée.