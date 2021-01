Allemagne: Mönchengladbach renverse le Bayern

Au terme d'un match à très haute intensité, le Bayern a concédé vendredi sa deuxième défaite de la saison, à Mönchengladbach, battu 3-2 après avoir mené 2-0 et laissant donc l'occasion à Leipzig de prendre seul la tête du classement samedi.

Le Bayern a d'abord cru tuer le match en 26 minutes, avec deux buts de Robert Lewandowski sur penalty (1-0, 20e) et Leon Goretzka (2-0, 26e). Mais un doublé de Jonas Hofmann (36e, 45e) et un but de Florian Neuhaus (3-2, 48e) ont renversé le "Rekordmeister".

Avec 33 points, le champion en titre reste provisoirement leader mais sera dépassé par le RB Leipzig (31 pts) s'il bat samedi à domicile le Borussia Dortmund (18h30/17h30 GMT), dans l'autre choc au sommet de cette 15e journée.

En difficulté quasiment à chaque match depuis plus de deux mois, le Bayern s'en était jusqu'à présent toujours sorti grâce à son mental de fer et au talent de ses stars, au point de laisser croire qu'il était invincible.

Mais Mönchengladbach, qui affrontera Manchester City en 8e de finale de Ligue des champions, a mis à nu ses faiblesses.

L'entraîneur munichois Hansi Flick avait pourtant recadré ses joueurs cette semaine, après une série de huit matches consécutifs où le Bayern avait encaissé le premier but. Et son discours a semblé porter ses fruits en début de match: le Bayern a monopolisé le ballon (75% de possession dans les 20 premières minutes), mais n'a pris aucun risque, préférant faire tourner derrière que de se découvrir.

- "Secret de Polichinelle" -

Il a fallu un geste malencontreux du jeune international allemand de Gladbach, Florian Neuhaus (23 ans, 3 sélections), qui a tendu la main vers le ballon dans sa propre surface et l'a effleuré du bout des doigts, pour que l'arbitre siffle penalty (après visionnage vidéo) et offre à Lewandowski de marquer son 20e but en 15 journées (1-0, 20e).

Quelques minutes plus tard, Goretzka, une nouvelle fois énorme en milieu de terrain associé à Joshua Kimmich, a doublé la mise d'un beau tir de l'extérieur de la surface (2-0, 26e). Mais son but ne fut qu'un éclair dans la grisaille.

Car le Bayern a une faille et Mönchengladbach l'avait repérée! "Ils défendent très haut (...) ce qui donne la possibilité à l'adversaire de trouver des espaces, c'est un secret de Polichinelle", avait même dit l'entraîneur de Gladbach, Marco Rose, avant le match.

Délaissant les ailes, les "Poulains" ont systématiquement cherché la profondeur dans l'axe, dans le dos de la défense. Et c'est ainsi que l'attaquant Hofmann s'est retrouvé deux fois seul devant Manuel Neuer, pour inscrire un doublé en 10 minutes et permettre à son équipe de revenir à 2-2 juste avant la pause (36e et 45e).

Mönchengladbach est ressorti des vestiaires gonflé à bloc, et Neuhaus s'est rattrapé de sa main coupable en trouvant une ouverture entre David Alaba et Alphonso Davies, à la limite de la surface, pour placer un tir en lucarne hors de portée de Neuer (3-2, 48e).

Flick a bien tenté de relancer la machine en faisant entrer Kingsley Coman à la 68e minute. L'international français, à cours de compétition après un arrêt pour blessure musculaire, a effectivement secoué la défense rhénane, mais en vain.