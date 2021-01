Tennis: Djokovic, Nadal, Serena Williams en quatorzaine à Adelaide

Les meilleurs joueurs du tennis mondial seront en quatorzaine à Adelaide où ils disputeront un tournoi exhibition avant de se rendre à Melbourne pour les internationaux d'Australie puis un tournoi du WTA, ont indiqué samedi les organisateurs.

Quelque 1.270 joueurs et leurs collaborateurs doivent arriver sur des vols charters en fin de semaine prochaine à Melbourne, où ils sont censés respecter une quarantaine de 14 jours avant le tournoi. Mais la capacité hôtelière réduite à Melbourne a contraint le patron de l'Open d'Australie, Craig Tiley, à demander l'aide du gouvernement de l'Etat de l'Australie méridionale où se trouve Adelaide.

L'organisation d'un tournoi exhibition doit compenser le risque pris par la communauté locale en accueillant ces joueurs. "Ce serait un avantage s'ils jouaient un tournoi exhibition juste avant d'aller à Melbourne, et donc le Premier ministre (de l'Etat Steven Marshall) a accepté d'accueillir 50 joueurs dans une bulle de quarantaine", a déclaré M. Tiley à la chaîne Tennis Channel.

Un communiqué a précisé que ce tournoi exhibition, prévu le 29 janvier, verra s'affronter Novak Djokovic, Rafael Nadal et Dominic Thiem, les trois meilleurs joueurs du monde, et deux joueuses du top trois féminin, Simona Halep et Naomi Osaka.

La numéro un mondiale Ashleigh Barty n'est pas sur la liste mais l'Américaine Serena Williams, qui a remporté 23 titres du Grand Chelem, et deux autres joueuses y participeront.

Les organisateurs ont également annoncé la tenu d'un tournoi supplémenaire du WTA 500 juste après l'Open d'Australie, du 22 au 27 février, avec 70 joueuses devant y participé.

En raison de la pandémie de Covid-19, qui bouleverse la reprise de la saison 2021 de tennis, l'Open d'Australie a été décalé de trois semaines, et aura lieu du 8 au 21 février.

Melbourne n'est sortie qu'en octobre d'une période de confinement de plusieurs mois, à la suite d'une deuxième vague de Covid-19, ce qui a compliqué la planification du Grand Chelem.

L'Australie a largement contenu le nouveau coronavirus, bien que de nouveaux foyers de la pandémie apparus à Sydney et à Melbourne aient forcé les autorités à réintroduire certaines restrictions, notamment la fermeture des frontières des États.