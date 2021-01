Marc Hirschi retrouve une équipe et s'engage chez UAE Team Emirates

Marc Hirschi s'est engagé pour trois ans avec UAE Team Emirates, a annoncé la formation WorldTour samedi. Le Suisse, vainqueur en 2020 de la Flèche Wallonne et de la 12e étape du Tour de France, avait mis un terme cette semaine à son contrat avec le Team DSM (ex-Sunweb), avec lequel il était lié jusqu'au 31 décembre 2021.

Vainqueur de la Flèche Wallonne, Marc Hirschi, 22 ans, s'est fait remarquer au Tour de France en remportant une étape et montant sur le podium à deux autres reprises. Il a été élu coureur le plus combatif de la Grande Boucle. Le jeune Suisse a poursuivi sur sa lancée en prenant le bronze des championnats du monde à Imola et la deuxième place de Liège-Bastogne-Liège.

