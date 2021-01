Doublé d'Alexis Pinturault, souverain à Adelboden

(Belga) Déjà vainqueur vendredi du premier des deux géants d'Adelboden, Alexis Pinturault a récidivé samedi lors de cette manche de Coupe du monde. Dans ce temple du ski alpin, le skieur français a signé la 33e victoire de sa carrière grâce à une impressionnante régularité.

Deuxième de la première manche remportée par le Suisse Loïc Meillard, Pinturault a survolé la seconde. Avec le temps cumulé de 2:18.36, il devance très largement le Croate Filip Zubicic (+1.26), déjà son dauphin vendredi, et Meillard (+1.65). A noter que la première manche a été interrompue pendant plus d'une demi-heure en raison de la lourde chute dans la dernière partie du tracé de l'Américain Tommy Ford, emmené à l'hôpital dans la foulée. Souverain, Pinturault a décroché la 33e victoire de sa carrière, la 4e de cette saison après celles acquises à Lech et Alta Badia. Le Français a aussi augmenté son avance au classement général de la Coupe du monde. Le skieur de Courchevel compte désormais 675 points alors que le Norvégien Aleksandr Aamodt Kilde est 2e (560) après sa 5e place du jour. Pinturault domine aussi le classement de la spécialité avec 440 points. Odermatt est 2e avec 400 unités. Dimanche, la station du canton de Berne accueillera également un slalom, le dernier volet de son triptyque. Après Adelboden, le cirque blanc va mettre le cap sur un autre haut lieu du ski alpin, Wengen, où trois courses seront au programme entre le 15 et le 17 janvier.