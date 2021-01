Euromillions Basket League - Le Spirou Charleroi s'impose à Malines

(Belga) Le Spirou Charleroi s'est imposé en déplacement à Malines samedi soir (74-89) pour le compte de la 7e journée en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

En première mi-temps, les deux équipes faisaient parler leur défense. Et à ce petit jeu, ce sont les Carolos qui tiraient leur épingle, limitant les Malinois à seulement 24 petites unités à la pause (24-34). Au retour des vestiaires par contre, Malinois et Carolos retrouvaient de l'adresse et faisaient feu de partout à l'image de Domien Loubry qui plantait 14 points en dix minutes. Le marquoir s'affolait (57-69) mais les visiteurs restaient confortablement aux commandes avant les dix dernières minutes. Dos au mur, Malines jetait ses dernières forces dans la bataille et revenait à une possession (67-69) alors qu'il restait encore 6 minutes à jouer. Moment choisi par le capitaine carolo, Alex Libert, pour prendre les choses en main (21 points, 7 rebonds, 7 passes et 8 fautes provoquées) et offrir la victoire au Spirou (74-89). Au classement, Charleroi s'affiche à présent avec un bilan de deux victoires pour quatre défaites alors que les Malinois ne comptent qu'une victoire pour deux défaites. Pour rappel, vendredi, Limburg United s'est imposé face à Louvain (86-62), Ostende l'a emporté à Anvers (74-78) et Mons a conservé son brevet d'invincibilité à Liège (65-72). Cette journée de championnat en Euromillions basket League se poursuit ce dimanche avec le déplacement d'Alost au Brussels. (Belga)