Les enfants de Lionel Messi célèbrent un but de leur papa devant la télévision (vidéo)

Lionel Messi a encore fait des heureux, hier contre Grenade. L'Argentin a inscrit un doublé lors de la victoire 0-4 du Barça. L'un de ses buts est inscrit sur coup-franc et a provoqué la joie de ses enfants, qui font le buzz sur les réseaux sociaux.

En effet, une vidéo circule des fistons de Messi en train de célébrer le but de leur papa devant la télévision. Visiblement très heureux, on les voit sauter de joie et sourire comme rarement devant les images de ce but. De bien belles images !

