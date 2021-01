Victoire d'Alost au Phoenix Brussels pour l'Euromillions Basket League

(Belga) Okapi Alost s'est imposé dimanche après-midi en déplacement au Phoenix Brussels (78-87) pour le compte de la 15e journée avancée du deuxième tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

Dès le début du match, ce sont les visiteurs qui prenaient les choses en main en dominant le secteur du rebond (41 prises pour Alost contre 29 au Brussels). Pape Badji (8 points et 11 rebonds) s'imposait dans la raquette bruxelloise pour mettre Alost aux commandes (13-20). Les joueurs d'Ian Hanavan, le coach du Brussels, faisaient ensuite jeu égal avec leurs adversaires pendant 10 minutes (19-19) grâce à Pavle Djurisic (20 points et 5 rebonds) pour rejoindre les vestiaires sur le score de 32-39. Après la pause, c'était au tour d'Ivan Maras de s'imposer dans la raquette (25 points et 10 rebonds) pour creuser un nouvel écart à l'entame du dernier acte (52-63). BJ Raymond (19 points et 4 rebonds) et William Robeyns (13 points) tentaient de renverser la situation mais Alost ne craquait pas pour s'imposer 78-87 et empocher sa première victoire de la saison en deux matchs. Pour le Brussels, c'est le cinquième revers en six sorties. Vendredi, Limburg United s'est imposé contre Louvain (86-62), Ostende l'a emporté sur le parquet d'Anvers (74-78) et Mons a conservé son brevet d'invincibilité en battant Liège (65-72). Samedi, le Spirou Charleroi s'est imposé sur le parquet de Malines (74-89). (Belga)