Championnats de Belgique de cyclocross - Wout van Aert ajoute le Zilvermeercross de Mol à son programme

Rester une semaine en Belgique permettra en outre à Wout van Aert de passer quelques jours de plus auprès de sa femme Sarah De Bie et de leur fils Georges, qui est né cette semaine. "Je vais m'entraîner quelques jours à la maison, puis j'ai ajouté le Zilvermeercross à mon programme. J'ai déjà disputé pas mal de cross cette saison mais pas encore sur un parcours spécifique sur le sable. Je partirai samedi soir pour l'Espagne où je rejoindrai le reste de l'équipe. Ce stage est un must, c'est le premier de la saison avec l'équipe au complet. Je dois aussi y être pour les séances photos, le planning, etc. Ce sera un voyage de courte durée car je serai déjà de retour à la maison le vendredi". Le Flandriencross de Hamme sera au programme le samedi 23 janvier, et le lendemain ce sera la dernière manche de la Coupe du monde, où Wout van Aert tient à défendre son statut de leader.