Jupiler Pro League - Anderlecht retrouve ses vieux démons et s'incline en fin de match à OHL

(Belga) Anderlecht s'est incliné dans les dernières minutes sur le terrain d'Oud-Heverlee Louvain (1-0) de la 30e journée de Jupiler Pro League, avancée après le report des 16es de finale de la Coupe de Belgique aux 2 et 3 février, dimanche. Thomas Henry a offert la victoire à OHL sur penalty (87e).

La première occasion était à mettre à l'actif d'Anderlecht. Lancé en profondeur par Sambi Lokonga, Nmecha adressait un centre en direction qui ne parvenait pas à redresser la trajectoire du ballon (17e). Les Anderlechtois se montraient les plus entreprenants mais péchaient dans le dernier geste. Un manque d'efficacité qui a failli profiter à Oud-Heverlee Louvain mais la frappe de De Norre, esseulé au point de penalty était contré par la défense bruxelloise (36e). Comme en première période, les troupes de Vincent Kompany se créaient les plus belles occasions après la pause mais Nmecha croisait trop sa frappe (47e) puis la frappe de Mukairu était détournée par Romo, le portier louvaniste (54e). Après la sortie sur blessure de Sambi Lokonga (63e), la rencontre perdait en intensité et les occasions se faisaient plus rares. Alors que Miazga passait à deux doigts d'ouvrir le score (80e), c'est Louvain qui ouvrait le score via un penalty transformé par Thomas Henry après une faute de Sardella sur Maertens (87e). Au classement, OHL et Anderlecht comptent tous les deux 32 points mais les Louvanistes, qui comptent une victoire de plus, s'emparent de la quatrième place. (Belga)