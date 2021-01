Top 14: Toulouse capitale, Montpellier capitule

Toulouse vire en tête: après leur démonstration face au Stade français (48-24), dimanche, en clôture de la 14e journée du Top 14, les Toulousains ont pris la première place du classement, doublant La Rochelle, qui compte un match en retard.

. Toulouse montre les muscles

Une dixième victoire dont six de rang, sept essais marqués et un bonus offensif... Le Stade toulousain a chipé avec style le leadership du Top 14 à La Rochelle (un match en retard), après s'être offert le "Classico" face aux Parisiens (48-24). Avec notamment à un doublé de Matthis Lebel.

Le jeune ailier de 21 ans a inscrit ses septième et huitième essais de la saison pour devenir le meilleur marqueur du championnat. Mais, plus que le festival offensif, l'exigeant Ugo Mola voudra retenir la maîtrise affichée par ses hommes, solides et efficaces. Le Stade français, 5e du championnat, ne s'est plus imposé dans la Ville Rose depuis septembre 2006.

. Castres et Brive se rebiffent

La révolte des mal classés ? Pourtant réduit à quatorze pour la deuxième semaine consécutive, le CO a enchaîné un deuxième succès. Après Lyon (15-14), c'est Agen (38-23) qui s'est pris les pieds dans le tapis face à des Tarnais libérés. Délivrés même, puisqu'ils pointent à la 10e place malgré l'exclusion de Filipo Nakosi au bout de deux minutes de jeu.

Brive a lui aussi été héroïque: mené 19-0 à la pause, le CAB a renversé sur le fil un MHR à la peine. A force d'abnégation et de courage, les Corréziens se sont offert une victoire décisive face à une lanterne rouge une nouvelle fois trop indisciplinée (cartons jaunes pour Haouas 42e, Reinach 53e et Van Rensburg 78e). Les hommes de Philippe Saint-André ne se sont plus imposés à Brive depuis neuf ans et une victoire 23-9 en janvier 2012.

. Clermont à réaction

On a retrouvé l'ASM ! Après trois défaites de rang en championnat, Clermont a brisé la série noire à Pau (42-31). Tout n'a pas été parfait mais les hommes de Franck Azéma ont inscrit cinq essais et se sont relancés dans la course à la qualification.

Surtout, les Jaunards ont montré qu'il faudra compter avec eux: au bout de 20 minutes de jeu, les Palois avaient déjà inscrit trois essais mais c'est bien Clermont qui a terminé le plus fort. Le capitaine Camille Lopez, qui avait poussé une sacré coup de gueule la semaine dernière après la déconvenue contre le Racing 92 (24-22), a visiblement été entendu.

. L'UBB croque le LOU

Quatre essais pour une victoire bonifiée: Bordeaux-Bègles a fait le plein face à Lyon (31-9). Ce succès, le deuxième de rang, permet aux hommes de Christophe Urios de se relancer dans la course au Top 6.

Mieux, l'Argentin Bautista Deguy, arrivé en décembre, s'est fendu d'un doublé (17e, 22e) pour boucler une rencontre globalement maîtrisée. Il faut dire que le suspense n'a duré qu'une dizaine de minutes, le temps pour Matthieu Jalibert de régler la mire au pied et Rémi Lamerat de se lancer. La seule ombre au tableau vient de la blessure du troisième international Cameron Woki. "Une petite entorse à la cheville" droite, selon Christophe Urios.

. Le casse-tête Covid

Racing 92 - La Rochelle décalé puis reprogrammé, Toulon - Bayonne reporté... deux nouveaux matches ont été décalés "à une date ultérieure". Au total, il reste treize matches à recaser dans un calendrier déjà surchargé, dont trois pour le seul Aviron bayonnais. Les clubs d'Agen, de Toulouse et de Brive ont, eux, été épargnés par les reports. Pour l'instant.

Résultats de la 14e journée du Top 14 :

Samedi 9 janvier

Castres (bo) - Agen 39 - 23

Dimanche 10 janvier

Brive - Montpellier (bd) 23 - 22

Pau - Clermont 31 - 42

Bordeaux-Bègles (bo) - Lyon 31 - 9

Toulouse (bo) - Stade Français 48 - 24

. reportés

Racing 92 - La Rochelle

Toulon - Bayonne