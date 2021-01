 Lukaku et Batshuayi rendent hommage à Junior Malanda, décédé il y a 6 ans (photos)

Le 10 janvier 2015, le football belge perdait un immense talent. Capitaine de la sélection des espoirs et milieu de terrain promis à un très bel avenir, Junior Malanda perdait la vie dans un accident de voiture en Allemagne. Il était d'ailleurs le seul des trois passagers à être tué. Il avait 20 ans.

Cette perte laisse encore des traces chez certains de nos Diables Rouges. Michy Batshuayi et Romelu Lukaku lui ont ainsi rendu hommage sur Instagram. "JM19 love" a écrit l'attaquant de Crystal Palace. "Forever with us", a embrayé Romelu Lukaku avec une photo du joueur, qui évoluait à Wolfsburg.