Âgé de 53 ans, Kazuyoshi Miura prolonge encore son contrat au Yokohama FC

Le Japonais Kazuyoshi Miura, qui détient déjà le record du footballeur professionnel le plus âgé, a prolongé d'un an son contrat avec Yokohama FC. Le joueur, qui aura 54 ans en février, jouera une saison de plus avec le club japonais de J-League.

"King Kazu" entamera sa 36e saison en club, lui qui a débuté au Brésil, à Santos, en 1986. Ce nouvel exercice débutera au lendemain de son 54e anniversaire, le 26 février. "Mon ambition et mon enthousiasme pour le football ne font que grandir", a déclaré Miura, cité sur le site de son équipe. La saison dernière, Miura a fait quatre apparitions en J-League, pour un total de 67 minutes de jeu, et deux en Coupe de la ligue japonaise (118 minutes). Après être passé notamment par l'Italie (Genoa), la Croatie (Croatia Zagreb) et l'Australie (Sydney FC) durant sa carrière, Miura a rejoint le Yokohama FC en 2005. En 2017, il est par exemple devenu le joueur le plus âgé à avoir marqué dans un match professionnel, surpassant la légende anglaise Stanley Matthews, Ballon d'Or en 1956. Dans sa carrière, Miura a porté à 89 reprises le maillot de l'équipe nationale, pour 55 buts. (Belga)