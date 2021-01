"Dis leur d'aller se faire sodomiser": l'actionnaire d'un club français insulte ses supporters (photo)

C'est une situation totalement folle à laquelle sont confrontés les fans du club français de Valenciennes, qui évolue en Ligue 2. En effet, ces derniers ont publié une lettre ouverte à destination de Jean-Louis Borloo, le président du club. Un texte signé par quatre groupes de supporters du club et publié hier soir sur les réseaux sociaux.

En commentaire, un actionnaire minoritaire, Peter Schliesser, a fait preuve d'une énorme violence, n'appréciant pas les propos des fans sur la perte d'identité du club. "Dis à tes copains les supporters de merde d’aller se faire sodomiser", a-t-il d'abord écrit. "le VAFC c’est pas eux, c’est nous car si le VAFC est encore debout c’est grâce à nous et certainement pas à eux. La preuve, le confinement pas de supporter et alors on avance quand même !!! Tu peux poster mon message à tous les supporters et leur dire aussi que je me tiens à leur disposition s’il y en a un qui veut s’expliquer !!".

Des insultes que ne comprennent pas les fans, dont certains n'hésitent pas à réclamer le départ de cet actionnaire minoritaire. Une tension dont se serait bien passé le club, qui cherche à remonter en Ligue 1 depuis 7 ans et qui n'est que 9ème au classement.