Ostende - Eupen et Beerschot - Cercle: les derniers matches d'alignement mardi et mercredi

(Belga) Les deux derniers matches d'alignement de Jupiler Pro League auront lieu cette semaine, avec Ostende - Eupen mardi (20h45) et Beerschot - Cercle de Bruges mercredi (18h30).

Touchés par le coronavirus, Eupen et le Beerschot ont vu respectivement trois et deux de leurs matches reportés. Les Pandas avaient joué leurs premiers matches d'alignement le 29 décembre face à Zulte Waregem (défaite 2-3) et mercredi passé face à Genk (défaite 1-3). Les Rats avaient quant à eux été battus 1-0 à Saint-Trond le 30 décembre dans le dernier match de l'année 2020 joué en Belgique. Au classement, le Beerschot est 7e avec 29 points, Ostende 9e (28 pts), Eupen 14e (23 pts) et le Cercle 17e (18 pts). Après ces deux matches d'alignement, toutes les équipes auront joué 20 rencontres et le championnat pourra reprendre son cours "normal", avec la 20e journée prévue ce week-end, suivie du 19 au 21 janvier par la...25e journée, avancée à janvier en raison du changements de dates en Coupe de Belgique. (Belga)