Ski alpin: Shiffrin devant après la 1re manche du slalom de Flachau

L'Américaine Mikaela Shiffrin, qui n'a pas gagné en slalom depuis plus d'un an, mène la course de Coupe du monde de Flachau (Autriche) mardi après la première manche.

Les écarts restent cependant faibles: Shiffrin devance la Suissesse Wendy Holdener de 08/100e, la Slovaque Petra Vlhova de 14/100e et l'Autrichienne Katharina Liensberger de 33/100e.

Sur un tracé sans grande difficulté, pour cette course disputée en nocturne, seule la Suissesse Michelle Gisin s'est fait piéger parmi les favorites et pointe à 1 sec 09 de Shiffrin.

La deuxième manche est programmée à 20h45.