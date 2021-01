Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les dates du mercato

Allemagne: du 2 janvier au 1er février

Angleterre: du 2 janvier au 1er février

France: du 2 janvier au 1er février

Espagne: du 4 janvier au 1er février

Italie: du 4 janvier au 1er février

Pays-Bas: du 4 janvier au 1er février

Portugal: du 5 janvier au 4 février

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

L'attaquant Serbe Luka Jovic, parti de Francfort pour le Real Madrid en 2019, va revenir dans le club allemand sous forme d'un prêt, a annoncé mardi soir le directeur sportif de l'Eintracht Fredi Bobic sur Sky. L'attaquant, aujourd'hui âgé de 23 ans, avait étincelé avec Francfort lors de la saison 2018/2019, avec notamment 17 buts en Bundesliga. Le Real a voulu attirer ce talent et lui a fait signer un contrat jusqu'en 2025. Mais Jovic n'a jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui par la formation madrilène, qui avait déboursé 60 M d'euros à l'été 2019 pour l'enrôler. Peu utilisé par Zidane (5 matches dont trois fois comme titulaire seulement cette saison, toutes compétitions confondues) et toujours muet face au but, Jovic n'a pas réussi à trouver sa place dans le sillage de Karim Benzema. Au total, au Real Madrid, l'avant-centre aura marqué deux buts et délivré deux passes décisives en 32 apparitions depuis son arrivée toutes compétitions confondues.

Mathieu Valbuena aimerait jouer une troisième saison pour l'Olympiakos, champion de Grèce en titre et premier de l'exercice en cours. Le milieu offensif, âgé de 36 ans, qui participe à sa deuxième saison sous le maillot de l'Olympiakos, a été blessé à un genou et a manqué plusieurs semaines de compétition. Remis, il a signé une passe décisive samedi, sa troisième de la saison en douze matchs, pour deux buts. Arrivé en Grèce en mai 2019, le Français avait réalisé une très bonne première saison. Il avait compilé neuf buts et 23 passes décisives en 42 matches.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

L'Antwerp a annoncé mardi qu'il a conclu un accord de principe avec Ritchie De Laet pour une prolongation de contrat de 2,5 ans. Tout sera officialisé ce mercredi. Le défenseur, 32 ans, sera dès lors lié au club du Bosuil jusqu'en juin 2023. Revenu à l'Antwerp en 2019, De Laet arrivait en fin de contrat et la direction a négocié rapidement car les prestations du défenseur n'ont pas manqué d'attirer l'attention de plusieurs clubs. De Laet a fait sa première apparition dans l'équipe première de l'Antwerp en 2006. Un an après, il a entamé à Stoke un tour d'Angleterre qui l'a mené à Manchester United, Leicester et Aston Villa. Après une grave blessure, les Villans l'ont prêté à l'Antwerp en 2018. En juin 2019, il a effectué son retour à l'Antwerp où il est devenu un des chouchous du public.