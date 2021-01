Mort de Joël Robert en raison du coronavirus

Le motocross belge est en deuil.

Joël Robert, légende de la discipline, est décédé du covid-19 à l'âge de 77 ans. Sa compagne, Josiane Marit, avait annoncé dimanche que son mari avait été hospitalisé à l'hôpital Marie Curie de Lodelinsart lundi passé, victime de plusieurs AVC.

Celui qui avait été champion du monde à l'âge de 21 ans et qui est considéré comme l'un des premiers ténors du motocross mondial affiche un très impressionnant palmarès: le lauréat du Trophée National du Mérite Sportif 1964 compte plus de 250 victoires dans les catégories 250 cc et 500 cc.

Le Hennuyer a remporté 50 victoires en Grand Prix, un record qui aura tenu plus de 30 ans avant d'être battu par Stefan Everts en 2001. Avec six couronnes mondiales, Joël Robert a longtemps détenu le record de titres mondiaux, qui n'a été battu que par Stefan Everts (10) et l'Italien Antonio Cairoli (9).