Judo: Dicko (+78 kg) s'offre le succès le plus prestigieux de sa jeune carrière au Masters

La jeune judoka française Romane Dicko, déjà double championne d'Europe en +78 kg à 21 ans, a ajouté à son palmarès précoce une victoire de prestige au Masters, mercredi à Doha, à bientôt six mois des Jeux de Tokyo.

En finale, Dicko a fait chuter, puis immobilisé au sol l'Azerbaïdjanaise Iryna Kindzerska, N.4 mondiale, en moins de deux minutes.

Au-delà, elle a connu une journée idéale avec quatre ippons en autant de combats, tous face à des adversaires du top 10 mondial. Elle a même lancé sa compétition qatarie par un succès convaincant aux dépens de la N.1 mondiale, la Cubaine Idalys Ortiz.

C'est déjà Kindzerska que Dicko avait dominée pour s'offrir un deuxième titre de championne d'Europe à Prague fin novembre dernier.

Revenue à la compétition en novembre 2019 après en avoir été privée pendant un an et demi par une double blessure à une épaule et à un genou, elle avait ainsi bouclé 2020 sur un sans-faute, aussi perturbée qu'ait été l'année, après ses victoires au Grand Prix de Tel Aviv en janvier et au Grand Slam de Paris en février. Elle le prolonge encore pour lancer 2021.

Ce succès au Masters lui fait aussi faire un bond dans la hiérarchie mondiale: de la 18e place, elle fond sur le top 8 à l'approche des JO-2020 reportés à l'été 2021 par la pandémie de Covid-19.