Coupe d'Italie - La Juventus se qualifie en quarts de finale après les prolongations

(Belga) La Juventus s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie après sa victoire 3 buts à 2 sur le Genoa en prolongations, mercredi.

La Juventus pensait avoir fait le plus difficile en marquant deux fois en début de rencontre, via Dejan Kulusevski (2e) et Alvaro Morata (23e). Mais Lennart-Marten Czyborra (28e) et Filippo Melegoni (74e) ont permis au Genoa d'arracher les prolongations. Dans les prolongations, le jeune Hamza Rafia a qualifié la Juventus (105e). Les 'Bianconeri' affronteront en quarts de finale le vainqueur de Sassuolo-SPAL, programmé jeudi. (Belga)