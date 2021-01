Romelu Lukaku comparé à Shaquille O'Neal, la légende du basket: "Il faut 3 joueurs sur lui" (vidéo)

L'Inter Milan s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie mercredi en battant la Fiorentina 1-2 après prolongations. Le but de la victoire a été inscrit à la dernière minute par Romelu Lukaku, qui était monté au jeu à la place de Lautaro Martinez (69e). Au prochain tour, les Interistes affronteront leurs frères ennemis de l'AC Milan, qui ont battu Torino aux tirs au but mardi.

Incontournable avec son club et notre équipe nationale, "Big Rom" reçoit les louanges de nombreux acteurs du foot mondial. Son coéquipier Nicolo Barella, impressionné, a comparé l'attaquant belge a une légende du basket, multiple champion en NBA.

"Romelu me fait penser à Shaquille O’Neal. En match ou à l’entrainement, personne ne peut le déplacer. Je crois qu’il faut trois joueurs pour le bouger durant nos séances", a souligné Barella.

Il est vrai que depuis de nombreux mois, peu de défenses parviennent à contenir Lukaku, toujours plus puissant et adroit face au but.